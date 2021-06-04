بايرن يمدد عقد مهاجمه الكاميروني تشوبو موتينغ لمدة عامين

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برلين : أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ لمدة عامين حتى 2023.

وانتقل تشوبو موتينغ إلى النادي البافاري الصيف الماضي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى حزيران/يونيو المقبل، وسجل معه تسعة أهداف في 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل تشوبو موتينغ على الخصوص أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بينها ثنائية في مرمى فريقه السابق سان جرمان في ربع النهائي عندما كان هداف البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي غائباً بسبب الإصابة، لكنه لم يجنب بايرن ميونيخ الإقصاء.

وقال تشوبو موتينغ في تصريح نشره النادي البافاري "أريد الاستمرار في الفوز مع هذا الفريق"، مضيفاً "أود الوصول إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا والفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مثالي".

وفقد بايرن ميونيخ أيضاً لقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا من الدور الثاني بخسارته أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

وأحرز تشوبو موتينغ لقب الدوري الألماني ومونديال الأندية مع بايرن ميونيخ.