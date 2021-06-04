شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وماندي يتأهلن لنهائيات كأس العالم للجمباز القاهرة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لاعبتا منتخب مصر للجمباز الفني زينة ابراهيم وماندي محجوب إنجاز كبير بالتأهل الى نهائي كأس ألعالم للجمباز الذي تستضيفه مصر حاليا من 3 حتي 7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

ونجحت زينه إبراهيم فى التأهل إلى نهائى كأس العالم للجمباز القاهرة 2021 على جهاز عارضة التوازن بعد احتلالها المركز الثانى فى التصفيات برصيد 12.700 .

بينما حققت ماندى محجوب المركز الثالث فى تصفيات جهاز الحركات الارضيه برصيد 12.450 نقطه وتتأهل الى نهائى كأس العالم للجمباز.

وتشارك اللاعبتان غدا السبت فى التصفيات النهائية لكأس العالم من أجل تحقيق ميدالية بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه لاعبات منتخب مصر.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة بإهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.