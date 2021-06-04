شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمصابى كورونا فى بيراميدز غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المصابين بفيروس كورونا فى نادى بيراميدز لمسحة طبيبة جديدة غدًا السبت، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى عادت أمس الخميس، بعد خضوع المجموعة الأولى لمسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

خضعت مجموعة من لاعبى بيراميدز لمسحة طبيبة يوم الأربعاء، وجاءت نتيجتها سلبية، لتعود تلك المجموعة للتدريبات على ملعب الدفاع الجوى، بعد أن كان تم غلق المقر لحين الانتهاء من عمليات تعقيم شاملة.

وظهرت 13 حالة اصابة بفيروس كورونا بين أفراد البعثة التي سافرت إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مما أدى لتوقف التدريبات وتأجيل مواجهات الفريق فى الدورى.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد 3 مباريات من لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مؤخرا.

وتقرر وفقا للجدول المرسل من جانب اتحاد الكرة أن تكون بداية مباريات بيراميدز أمام سموحة يوم 15 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء، على أن يحل الفريق ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساء على استاد السلام، قبل أن يستضيف انبي يوم 5 يوليو على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره الرجاء المغربي يومي 20 و27 يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا على التوالي في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.