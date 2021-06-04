شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربي: بدرس إعلام والشوربجي مثلي الأعلى ومارست الاسكواش بعمر 6 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولد مواهب الاسكواش المصرى عملاقة، هكذا جرت العادة فى ظل تفوق الفراعنة على اللعبة منذ تسعينيات القرن الماضى، عندما فتح أحمد برادة، النجم المعتزل، الباب على مصرعيه أمام أبطال مصر لكتابة التاريخ فى اللعبة، ليصبحوا أسياد العالم ويهيمنوا على المراكز الأولى والألقاب الكبرى فيها، حتى على حساب الدولة التى اخترعت تلك الرياضة وهى إنجلترا، ومن بين تلك المواهب التى صعدت وتألقت مؤخراً داخل الملعب الزجاجى، روان العربي بطلة العالم السابقة للناشئات.



كشفت البطلة المصرية روان العربي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة رقم 12 على العالم وبطلة العالم للناشئات سابقاً، عن بداية قصتها مع الملعب الزجاجي، وطقوسها المفضلة قبل المباريات، كما كشفت البطلة المصرية عن طموحاتها في التصنيف العالمي وكثير من الأمور في تصريحات خاصة لليوم السابع جاءت في الحوار التالي:

كيف بدأت حكايتك مع الاسكواش؟

كنت ألعب الكثير من الألعاب في البداية، مثل البالية والاسكواش والسباحة، ومع الوقت والدتي نصحتني باختيار رياضة محددة والتركيز عليها، ورأيت أن الاسكواش هو الأنسب بالنسبة لي، ووالدي كان يشجعني على ذلك القرار، وبدأت ممارسة اللعبة من سن 6 سنوات.

حدثينا عن كواليس تتويجك ببطولة العالم للشباب التي توجتي بها؟

بطولة العالم كانت أكثر بطولة تمثل علي ضغط كبير جداً، ومع ذلك كنت سعيدة جداً خلالها، لأنها تعتبر الأهم في البطولات ونستعد لها بشكل خاص، كانت لدي بعض الصعوبات في أول بطولة وافتقدت لوجود مدربي معي ولكن نجحت في حصد اللقب، واجهت هانيا الحمامي ونلعب ضد بعض منذ سن 11 سنة تقريباً، وظهرنا مع بعض واللعب أمامها صعب جداً، والمنافسة بيننا قوية ومواجهتها في النهائي كان أمر صعب جداً ولكني أديت بشكل جيد في المباراة النهائية وفزت بالبطولة.

ما هي طموحاتك في التصنيف العالمي؟

الآن أعمل مع فريقي ومدربي ونادي وادي دجلة، على التواجد في التوب 5 وليس في أول 10 لاعبات فقط، وأتمنى أن نترجم ذلك الجهد إلى نتائج في الفترة المقبلة.

لم تكوني لاعبة اسكواش ماذا كنت تريدين أن تكوني؟

لو

الاسكواش بالنسبة لي جزء كبير جداً من حياتي ولا أتخيل أنني كان من الممكن أن أفعل شئ أخر.

حدثينا عن دراستك؟

أدرس إعلام، والدراسة مع اللعب صعب جدا، وأحاول التوفيق بين الجانبين، ولكني أحاول التفوق في الجانبين، خاصة أن وقت الامتحانات يتزامن مع البطولات وأستغل الوقت بين المنافسات للمذاكرة وأتواصل مع أصدقائي لمساعدتي.

كيف تأثرت طقوسك قبل المباريات بعد ظهور كورونا

قبل المباريات بحب أسمع مزيكا وأتحدث مع مدربي لوضع خطة المباراة، والموضوع لم يختلف بعد كورونا، والتدريب كثيراً أمر غير صحي لأنه يسبب إصابات ومع عدم انتظام البطولات نتدرب بقدر مناسب لنكون مستعدين للبطولات القليلة التي يتم لعبها وبدأنا الاعتياد على الأمر.

كيف تتابعين انجازات محمد صلاح في انجلترا؟

لما أقابل محمد صلاح حتى الآن ولكنه حديث الجميع، سواء في مصر أو خارجها، وهو يتابع الاسكواش وعلمت أنه تابع إحدى المباريات لمحمد الشوربجي في بطولة بانجلترا وتحدثا سوياً.

من مثلك الأعلى في الاسكواش؟

محمد الشوربجي أراه مثلي الأعلى دائماً، منذ صغري لأنه كان معي في نفس النادي وكان دائماً يشجعني وينصحني، ومن السيدات رنيم الوليلي هي مثلي الأعلى.