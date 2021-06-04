شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء اللاعبين العشرة الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أسماء 10 لاعبين كبار ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو المقبل.

وضمت القائمة كل من محمد الشناوى حارس الأهلى، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة ، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، ومحمود الونش لاعب الزمالك ، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، ومحمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، وأيمن أشرف لاعب الأهلى، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى.

ومن المقرر أن يختار شوقى غريب 3 لاعبين كبار من هذه الأسماء للانضمام للقائمة النهائية المشاركة فى الأولمبياد.