شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء اللاعبين العشرة الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أسماء 10 لاعبين كبار ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يختار شوقى غريب 3 لاعبين كبار من هذه الأسماء للانضمام للقائمة النهائية المشاركة فى الأولمبياد.
وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:
حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.والوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد