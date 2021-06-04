شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر تتربع على عرش العرب الأكثر حصداً للميداليات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد دورة الألعاب الأولمبية أكبر حدث رياضي متابعة في العالم متفوقا على نهائيات كأس العالم لكرة القدم. هنا نتعرف على أكثر الدول يفوز رياضيوها بالميداليات الاولمبية، وأكثر دولة فوزا بالميداليات الأولمبية في العالم العربي.

وتتصدرت مصر جدول ميداليات العرب كأكثر دولة عربية حصدا للميداليات الأولمبية عبر التاريخ حيث تصدر الفراعنة قائمة الترتيب برصيد 32 ميدالية متنوعة.

واحتلت المغرب المركز الثاني بـ23 ميدالية ، الجزائرفي المركز الثالث بـ17 ميدالية ،تونس في المركز الرابع بـ13 ميدالية ، البحرين في المركز الخامس بـ3 ميدالية، يليها سوريا بنفس الرصيد 3 ميداليات، ثم الإمارات برصيد ميداليتين.

وتقام الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات، وهناك نوعان من الألعاب، الأولى تقام في فصل الشتاء، وتعرف باسم الألعاب الشتوية، والأخرى في الصيف، وتعد الأكثر شهرة وتعرف بالألعاب الصيفية. الألعاب الشتوية تعرف ممارسة بعض الرياضات التي تقام في فصل الشتاء مثل التزلج على الجليد، أما الصيفية فتعرف بعض الرياضات الشائعة في الصيف مثل كرة الطائرة الشاطئية، وعادة ما يكون العرب أكثر نجاحا في الألعاب الصيفية، حيث يحصدون أكبر عدد من الميداليات.

وتضم قائمة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو كل من:

على مستوى المنتخبات وصل عدد المنتخبات المتأهلة للدورة الأولمبية إلى 10 منتخبات، هى:

منتخب مصر للسباحة التوقيعية فى منافسات الأداء الفنى والحر للفرق ومنافسات الأداء الفنى والحر للزوجى، بعد احتلاله أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.

منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

منتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

الزوجى المختلط للقوس والسهم.

منتخب مصر للفروسية فى مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا والشرق الأوسط المؤهلة.

منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 سنة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى.

منتخب كرة اليد

منتخب سلاح الشيش رجال

منتخب سلاح الشيش سيدات

منتخب سلاح السيف رجال، بعد ضمان تواجده ضمن الـ16 الأوائل فى التصنيف العالمى.

وفى المقاعد الفردية تم حجز 38 مقعدا فى مختلف الألعاب وهى كالتالى:

الملاكمة

يسرى رزق بعد احتلاله المركز الخامس عالميا والأول أفريقيا

عبد الرحمن عرابى، في منافسات وزن 81 كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

الدراجات

ابتسام زايد فى منافسات المضمار

التايكوندو

هداية ملاك في منافسات وزن 67 كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

سيف عيسى منافسات وزن 80 كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

عبد الرحمن وائل منافسات وزن 68 كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

نور حسين وزن 49 كجم، بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

الغطس

مهاب مهيمن فى منافسات الغطس 3 أمتار سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

يوسف عزت فى منافسات الغطس 10 أمتار منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

مها عبد السلام: فى منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

الشراع

على بدوى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

خلود منسى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

الكاراتيه

جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم بعد ضمانها التواجد ضمن أفضل أربع لاعبات فى التصنيف الأوليمبي "كوتة عالمية".

التجديف

عبد الخالق البنا فى سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة.

الفروسية

ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى

الكانوى والكاياك

سما فاروق فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

على حسن فى سباق 200 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

القوس والسهم

مقعد فى منافسات فردى الرجال

مقعد فى منافسات فردى السيدات وذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

السباحة

على خلف الله فى سباق 50 مترا سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن 21:98 ثانية

التنس

ميار شريف فى منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

محمد صفوت فى منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر".

تنس الطاولة

18 و19 مقعدين فى منافسات الفردى للسيدات.

20 و21 مقعدين فى منافسات الفردى للرجال.

بالإضافة إلى تأهل دينا مشرف وعمرعصر فى منافسات الزوجى المختلط.

المصارعة

محمد إبراهيم كيشو تأهل فى منافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم، وضمانه مركزًا من الستة المراكز الأولى المؤهلة.

الجمباز

مندى محجوب فى منافسات الفردى العام للجمباز سيدات، بعد احتلالها المركز 17 لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم.

الرماية

عزمى محيلبة فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال، بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية".

أحمد زاهر فى منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية".

يوسف حلمى فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

شيماء حشاد فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

ماجى العشماوى فى منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

سامى عبد الرازق فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

عبد العزيز محيلبة فى منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

رضوى عبد اللطيف فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

مسكات على فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة

أسامة السعيد فى منافسات رماية 50 متر بندقية 3 أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

مصطفى حمدى فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

الزهراء شعبان فى منافسات رماية 50 متر بندقية 3 أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

جدير بالذكر أن لاعبي الرماية حصلول على كوتة لمصر مقاعد، ويحق الاتحاد اختيار لاعبين آخرين.

الخماسى الحديث

هايدى عادل تأهلت فى منافسات السيدات للخماسى الحديث، بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

شريف نظير تأهل فى منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.