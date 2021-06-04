شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور لـ"تليفزيون الخليج 365" : تنازلات شيكابالا حجزت له مكانا في تشكيل رموز الزمالك بعد 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل عادل المأمور، نجم حراسة الزمالك الأسبق، والمدير الفني لحراس الزمالك بقطاع الناشئين حاليا، ضيفا علي ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

وتحدث عادل المأمور خلال حواره التليفزيوني مع ”الخليج 365”، عن ما يقدمه اللاعبين لأنديتهم فى الوقت الحالي، موضحا اللاعب الذي يستحق أن يقال عليه رمز لأحد الأندية يجب عليه تقديم ما يجعله يستحق ذلك موضحا أن محمود عبد الرازق شيكابالا سيكون رمز للزمالك فى السنوات القادمة لما قدمه للنادي.

وكذلك تحدث عادل المأمور عن أصعب المواقف التي تعرض لها فى المباريات أثناء توليه حراسة مرمي الزمالك، ورصد كواليس إصابته فى إحدي المباريات الودية بكسر مضاعف وإجراء عملية لكن تم وضع شريحة ملوثة فى موقع الكسر مما جعله يعاني بشدة حتى أجري عملية أخري.

عادل المأمور مواليد 11 نوفمبر 1955، فهو حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب السابق فى فترة السبعينات والثمانينيات، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985، وصل رصيد المأمور فى بطولة الدورى إلى 194 مباراة ، واهتزت شباكه بـ 88 هدف .

بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح في اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين.

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استأنف تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى في نادى المياه في هذه المباراة ببراعة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى، اشترك في دورة الالعاب الأوليمبية بلوس انجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 في نيجيريا.