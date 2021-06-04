شكرا لقرائتكم خبر عن حالات اللجوء إلى الفيديو فى مباريات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الفلكي رئيس لجنة الحكام باتحاد السلة أن تقنية الفيديو فى السلة لها حالات محددة ، يتم اللجوء اليها ، وفقا لقرار من حكم الصالة وليس حكم الفيديو بخلاف كرة القدم ، حيث يلجأ الحكم الى تقنية الفيديو بعد مشاورة زملاؤه فى الصالة ، ثم يلجأ لحكام الطاولة ، ومن ثم حكم الفيديو .

وقال الفلكى لليوم السابع أن قوانين كرة السلة تبلغ ما يقرب من الـ 50 حالة، ولكن مهمة الفيديو ستكون فى 3 حالات ، وهى اخر المباراة ، و اخر دقيقتين و حالات الطرد والسلوك الغير رياضى، على أن تكون هذه الحالات مساعدة لقوانين اللعبة .

يلجأ حكم الصالة الى الفيديو فى نهاية المباراة لمعرفة اخر كرة كانت قبل الصافرة أم بعدها، بالاضافة إلى الشك عند وجود مخالفة ويرافقها صافرة الحكم ، ووقتها يتم اللجوء الى الفيديو لمعرفة موقف الساعة هل توقفت مع الصافرة ام بعدها لأن هذه الثوانى تحدث فارق فى النتيجة.

وفيما يخص اخر دقيقتين فى اللقاء ، فيتم اللجوء للفيديو،عندما تخرج الكرة عن طريق لاعببان و نريد أن نحسم أى منهما تسبب فى خروجها من الصالة

وأشار رئيس حكام السلة أن حالات الطرد و السلوك الغير رياضى، يلجأ فيها الحكم الى الفيديو لتحديد العقوبة هل يستحقها أم لا ، كما أن هناك حالات أثناء المباراة منها تحديد الرمية هل تحتاج الى رميتين أو ثلاثة.

واختتم الفلكى أن حكام الصالة قد نراهم فى المباراة التالية حكام للفيديو، والعكس صحيح .