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حالات اللجوء إلى الفيديو فى مباريات السلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الفلكي رئيس لجنة الحكام باتحاد السلة أن تقنية الفيديو فى السلة لها حالات محددة ، يتم اللجوء اليها ، وفقا لقرار من حكم الصالة وليس حكم الفيديو بخلاف كرة القدم ، حيث يلجأ الحكم الى تقنية الفيديو بعد مشاورة زملاؤه فى الصالة ، ثم يلجأ لحكام الطاولة ، ومن ثم حكم الفيديو .

 

وقال الفلكى لليوم السابع  أن قوانين كرة السلة تبلغ ما يقرب من الـ 50 حالة، ولكن مهمة الفيديو ستكون فى 3 حالات ، وهى اخر المباراة ، و اخر دقيقتين و حالات الطرد والسلوك الغير رياضى، على أن تكون هذه الحالات مساعدة لقوانين اللعبة .

 

 يلجأ حكم الصالة الى الفيديو فى نهاية المباراة  لمعرفة  اخر كرة كانت  قبل الصافرة أم بعدها، بالاضافة إلى الشك عند وجود مخالفة ويرافقها صافرة الحكم ، ووقتها يتم اللجوء الى الفيديو لمعرفة موقف الساعة هل توقفت مع الصافرة ام بعدها لأن هذه الثوانى تحدث فارق فى النتيجة.

 

وفيما يخص اخر دقيقتين فى اللقاء ، فيتم اللجوء للفيديو،عندما تخرج الكرة عن طريق لاعببان و نريد أن نحسم أى منهما تسبب فى خروجها من الصالة 

 وأشار رئيس حكام السلة أن حالات الطرد و السلوك الغير رياضى، يلجأ  فيها الحكم الى الفيديو لتحديد العقوبة هل يستحقها أم لا ، كما أن هناك حالات أثناء المباراة منها تحديد الرمية هل تحتاج الى رميتين أو ثلاثة.

 

واختتم الفلكى أن حكام الصالة قد نراهم فى المباراة التالية حكام للفيديو، والعكس صحيح .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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