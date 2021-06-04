7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 4 يونيو 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، محمد الشناوى وأبو جبل فى القائمة الأولية للأولمبياد.. وجنش وعواد خارج الحسابات، ومحمد صلاح يرحب بالمشاركة فى الأولمبياد..وليفربول يطالبه بالراحة.

محمد صلاح يرحب بالمشاركة فى الأولمبياد..وليفربول يطالبه بالراحة

كشف مصدر مقرب من اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، أن الفرعون المصرى يرغب فى المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الأولمبياد، حيث يرغب اللاعب فى تحقيق مزيدا من الأرقام القياسية من خلال المشاركة فى الأولمبياد للمرة الثانية.

محمد الشناوى وأبو جبل فى القائمة الأولية للأولمبياد.. وجنش وعواد خارج الحسابات

وضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسا الأهلى والزمالك ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو بجانب حراس مرمى المنتخب الأولمبى وعلى رأسهم محمد صبحى ومحمود جاد وعمر صلاح وعمر رضوان ومصطفى شوبير.

محمود كهربا يتعرض لحادث سيارة

تعرض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، لحادث سيارة، ونشر لاعب القلعة الحمراء صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ".

"تدريبات أون لاين" لنجوم الأهلى فى المنازل استعداداً لمواجهة الترجى التونسى

ألزم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبى فريقه بأداء بعض التدريبات الخفيفة فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الإجازة التى حصلوا عليها على أن يتم متابعتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيما يحضر المصابين للنادى يومياً لمتابعة برامجهم التأهيلية ، ومنح موسيماني الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة .

اتحاد الكرة يعين حكام مصريين لوديتىّ المنتخب الأولمبى أمام جنوب افريقيا

قرر اتحاد الكرة، تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتىّ منتخب مصر الأوليمبى الوديتين أمام جنوب افريقيا، المقرر لهما يومىّ 10 و13 يونيو الجارى ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

الأهلي يحاول استغلال عمرو جمال وأحمد علاء لحسم صفقة سمير

يحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال تواجد الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء لاعبي الفريق الأحمر والمعارين إلى طلائع الجيش في الموسم الحالي للدخول في صفقة تبادلية نظير تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع أحمد سمير جناح الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، باعتباره من الأسماء المرشحة لارتداء قميص الأهلي في الموسم المقبل.

اختبار طبي لمحمود علاء قبل الانتظام في تدريبات الزمالك غدا

يخضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبي أخير، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الضامة أمام إنبى بالجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.