شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو يشهد عمومية الاتحاد الدولى بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للعبة، والتى عقدت بمدينة بودابست فى المجر، وتم خلالها انتخاب ماريوس فايزر رئيسا للاتحاد فى دورة جديدة.

وأقيمت الجمعية العمومية على هامش بطولة العالم للكبار والتى تقام فى الفترة من 4 الى 12 يونيو الجارى ، وشهد حضور العمومية مع مطيع فخر الدين هشام مصباح عضو مجلس إدارة الاتحاد.

تضم قائمة الجودو فى البطولة كل من محمد عبد الموجود 66 كجم ، احمد على عبد الرحمن 66 كجم ، محمد محى الدين 73 كجم ، محمد عبد العال 81 كجم ،عبد الرحمن محمد 81 كجم ، حاتم عبد الاخر 90 كجم ، رمضان درويش 100 كجم ، ويرافقهم جورجى سيرجييفتش مدرب ، و عاطف مصطفى مدرب ، وأحمد صابر - رئيس البعثة.

واعتذر المدرب الأوزبكى أدهم جمالوف عن الاستمرار فى منصبه كمدرب لمنتخب الجودو لارتباطه بظروف خاصة بأسرته، أجبرته على الرحيل ، فتم الاستعانة بالجورجى سيرجييفتش