"هدية طاردتها الشائعات" .. حكاية بنتلي كهربا قبل "حادثة الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فصل أخر في حكاية محمود عبد المنعم "كهربا" مع سيارته الـ "بنتلي" كُتب صباح اليوم الجمعة بتعرض نجم الأهلي لحادث على الطريق الصحراوي أدي إلى تهشم جزء كبير منها.

وتعرض نجم الأهلي إلي حادث سير صباح اليوم أثناء سفره إلي الساحل الشمالي لقضاء أجازته التي حصل عليها قبل مواجهة الترجي التونسي في الـ 19 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويملك كهربا حكايات مع سيارته الفارهة منذ حصوله عليها كهدية عام 2017 وحتى تعرضها لحادث حيث طاردته بسببها 3 شائعات نفاها تباعاً.

وحصل كهربا على السيارة عام 2017 أثناء اعارته من الزمالك إلي نادي اتحاد جدة كهدية مقدمة من عبد الله شرف الدين العضو الشرفي للنادي الذي يلقب بـ "العميد" السعودي .

وسجل كهربا هدف فوز اتحاد جدة على النصر وتتويجه ببطولة كأس ولي العهد وهو ما دفع عضو الأتي الشرفي لمنح الجناح سيارة من طراز بنتلي كونتيننتال GTC سبيد والتي قدر ثمنها في هذا الوقت بـ 200 ألف يورو .

وفور حصول كهربا على السيارة الفارهة السوداء زعمت بعض التقارير أنه تم سحبها منه في جدة ولكن ذكرت تقارير سعودية أن السبب يرجع لسيرها دون لوحات معدنية وهو ما دفع شقيق عضو شرف الاتحاد إلي الذهاب بأوراق ملكيتها وتستبتدل الهدية بعدها للونها الذهبي الحالي.

الشائعة الثانية التي طاردت كهربا كانت في نفس العام قبل نهاية إعارته وعودته للزمالك حيث ذكرت بعض التقارير أن اللاعب قام ببيع سيارته بمبلغ 90 ألف ريال ولكنه نفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وأكد أنه سيشحنها إلي مصر.

أما الشائعة الأخيرة فكانت تتحدث عن قرار اللاعب ببيبع سيارته لعدم قدرته ادخالها مصر معه بسبب الجمارك ولكنه نفي في صورة خلال استقبال والدته في جدة عقب انتشار الشائعة مباشرة.

وعاد كهربا من اتحاد جدة إلي الزمالك في موسم 2017-2018 قبل أن يفسخ تعاقد ويحترف في ألافيس البرتغالي والذي رحل منه إلى الأهلي الموسم الماضي.