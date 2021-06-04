النني يحصد جائزة هدف الموسم لآرسنال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد الدولي المصري محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي جائزة صاحب أفضل هدف خلال الموسم المنقضي 2020-2021 لمدفعجية لندن.

وسجل محمد النني هدفاً صاروخياً من مسافة 30 ياردة في شباك دوندالك ببطولة الدوري الأوروبي في المباراة التي انتهت بنتيجة (4-2) للفريق الإنجليزي.

وحصد النني جائزة هدف الموسم لآرسنال بعد حصوله على نسبة 31% من عدد الأصوات، متفوقا على هدف كيران تيرني ضد وست بروميتش بالدوري الإنجليزي، الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 21%.

ووضع الموقع الرسمي لأرسنال 10 أهداف كأفضل ما سجل الفريق خلال الموسم الماضي، ليقوم الجمهور باختيار أفضلهم عن طريق التصويت المباشر.