يورو 2020.. ألمانيا تسمح بحضور 14 آلف مشجع في ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد ماركوس سويدر رئيس وزراء ولاية بافاريا اليوم الجمعة أنه سيتم السماح بحضور حوالي 14 آلف مشجع في كل مباراة من المباريات التي تستضيفها ميونخ خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح سويدر عقب اجتماع الوزاري الذي جرى في ميونخ أنه سيتم السماح باستخدام لما يصل إلى 20% من سعة مدرجات ملعب أليانز أرينا خلال يورو 2020 وأن المباريات ستقام وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.

وذكرت صحيفة "بيلد" في وقت سابق اليوم أنه تم الموافقة على حضور 14 آلف مشجع في المباراة الواحدة خلال يورو 2020 قبل أن يخرج سويدر ويؤكد تقرير الصحيفة.

وأوضحت بيلد أن مجلس الوزراء البافاري ناقش إمكانية تخفيف قيود جائحة كورونا بشكل أكبر.

وقال سويدر "بطولة كأس الأمم الأوروبية بمثابة وضع استثنائي لدينا"، مشيرا إلى أن حضور الجماهير خلال المباريات قد تكون تجربة لعودة الجماهير إلى باقي الفعاليات الرياضية.

وتنطلق يورو 2020 في 11 يونيو الجاري بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الجائحة.

وأثارت مسألة حضور الجماهير في ملعب أليانز أرينا جدلا، وتم إتخاذ القرار في هذا الصدد مباشرة قبل تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن ميونخ ستبقى واحدة من المدن المضيفة للبطولة القارية.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2020 بمواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 يونيو الجاري ثم يلاقي البرتغال بطلة أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه المجر، وتقام المباريات الثلاث في ميونخ.

وتستضيف ميونخ مباراة في دور الثمانية في الثاني من يوليو.