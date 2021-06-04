صفقات تشيلسي | قرار رسمي بتمديد عقد تياجو سيلفا

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي، عصر اليوم الجمعة 5 يونيو 2021، تمديد عقد قلب الدفاع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا لمدة سنة جديدة، لينتهي في يونيو 2022.

وساهم تياجو سيلفا في تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل أن يخرج في الدقائق الـ 30 الأولى من المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي على ملعب بورتو.

وانضم تياجو سيلفا في صفقة مجانية لصفوف تشيلسي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2020.

وشارك تياجو سيلفا مع تشيلسي في 23 مباراة كأساسي في الدوري الانجليزي الممتاز 2021/2020، والذي أنهاه فريق البلوز في المرتبة الرابعة بعد منافسة شرسة مع ليفربول وليستر سيتي.