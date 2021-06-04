صفقات ريال مدريد | النادي الملكي يخطف كشاف مواهب فياريال

أنهى ريال مدريد إتفاقه مع كشاف مواهب فياريال “أندريس باردو”، ليكون رئيس الكشافين في أكاديمية النادي الملكي “لا فابريكا”، خلفًا لألفريدو ميرينو.

وبهذا التوقيع، واصل ريال مدريد دعم الأجهزة الفنية بمختلف الفئات السنية، لتعزيز ودعم قوام الفريق الأول خلال السنوات القليلة القادمة، بدلًا من إبرام صفقات بأموالٍ طائلة.

ويعتبر باردو هو أحد أهم العناصر ذات الصلة بالعمل الدقيق الذي يقوم به نادي فياريال على مستوى الفئات السنية الصغرى، ولعل اللاعب يريمي بينو من ضمن المواهب الحديثة التي وضعها كشاف ريال مدريد الجديد تحت الأضواء.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، أن كشاف فياريال السابق، وريال مدريد حاليًا أندريس باردو، يمتلك خبرة كبيرة في اكتشاف المواهب الإسبانية، وأيضًا من بلاد الشرق.

وأضافت الصحيفة: “يعتبر باردو خطوة أساسية لريال مدريد للحصول على المواهب الشابة قبل أي نادٍ آخر”.