عاجل | الاهلي يوضح حالة كهربا الصحية بعد تعرضه لحادث سير خطير

الاهلي يوضح حالة كهربا الصحية بعد تعرضه لحادث سير خطير

أوضح النادي الاهلي حالة نجم الفريق “محمود كهربا“، بعدما تعرض لحادث خطير، ظهر اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنه اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر محمود كهربا صورة على إنستجرام، أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته، وكتب عليها “الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل”.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الاهلي متمثلًا في الدكتور أحمد أبو عبلة، أن محمود كهربا لم يتعرض لأي ضرر، مشيرًا إلى أنه في حالة صحية جيدة، وذلك بعدما تواصل معه فور علمه بوقوع الحادث.

وكشفت العديد من المصادر، أن محمود كهربا كان في طريقه إلي الساحل الشمالي الممتد على مسافة 1050 كم من مدينة رفح في شرق سيناء إلى السلوم في أقصى غرب مصر على الحدود الليبية، وذلك لقضاء إجازته هناك.

وحصل لاعبو النادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بداية من اليوم الجمعة، قبل العودة الخميس القادم، لإستئناف استعدادته لملاقاة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 يونيو.