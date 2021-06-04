شكرا لقرائتكم خبر عن تربية رياضية بنات الإسكندرية تحصد المركز الأول في «العروض» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للنشاط الرياضي، نتائج اللقاء الختامي للعروض الرياضية لكليات التربية الرياضية بنات على مستوى الجامعات، والذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة بمقر نادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف،وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية (الإدارة العامة للرياضة)، تختتم اللقاء الختامي للعروض الرياضية «GYMNAESTRADA«لكليات التربية الرياضية بنين وبنات على مستوي الجمهورية للعام الجامعي ۲۰۲٠/ ٢٠٢١، اليوم الجمعة 4 يونيو، شارك فيه ١٢ كلية للتربية الرياضية بنات بجامعات سوهاج والإسكندرية والمنوفية والفيوم والمنصورة واسيوط، وكليات التربية الرياضية بنين بجامعات بنها وسوهاج والمنوفية وأسيوط وحلوان والفيوم، باجمالى ٢٠٠ مشارك.

وأعلنت «صفاء» تتويج فريق كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الاسكندرية بالمركز الاول على مستوى الجامعات المشاركة في اللقاء الرياضى، والمركز الثاني جامعة المنصورة، والمركز الثالث جامعة الفيوم، وكليات التربية الرياضية بنين جاء في المركز الأول جامعه المنوفيه والمركز الثاني جامعة الفيوم، والمركز الثالث بجامعة بنها.

وفى كلمتها رحبت وكيل الوزارة بالحضور وعلى رأسهم الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة في الاسكندرية.

بمشاركة 200 طالب بـ12 جامعة .. تربية رياضية بنات الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بـ"العروض الرياضية" (صور)

بمشاركة 200 طالب بـ12 جامعة .. تربية رياضية بنات الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بـ"العروض الرياضية" (صور)

بمشاركة 200 طالب بـ12 جامعة .. تربية رياضية بنات الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بـ"العروض الرياضية" (صور)

بمشاركة 200 طالب بـ12 جامعة .. تربية رياضية بنات الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بـ"العروض الرياضية" (صور)

بمشاركة 200 طالب بـ12 جامعة .. تربية رياضية بنات الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بـ"العروض الرياضية" (صور)

بمشاركة 200 طالب بـ12 جامعة .. تربية رياضية بنات الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بـ"العروض الرياضية" (صور)