شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير : اللعب في الأهلي أفضل من الذهاب إلى الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد سمير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال أحمد سمير في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات النادي الأهلي معي، من أجل انضمامي للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «شرف لأي لاعب أن يكون ضمن حسابات النادي الأهلي، ولكن حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية».

وتابع: «أتمنى الانضمام للنادي الأهلي في الموسم الجديد، خاصة أن أي لاعب يحلم باللعب للفريق الأحمر».

وأشار: «لم أتلق أي عروض خليجية، الأمر لا يعدو كونه كلام وكلاء لاعبين»، مؤكدًا أنه يفضل الانضمام للأهلي عن الانتقالات لأي دوري خليجي.