شكرا لقرائتكم خبر عن من باب التفاؤل .. لاعبو الأهلى يطالبون الخطيب برئاسة البعثة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر داخل النادى الاهلى أن لاعبى الفريق طلبوا من محمود الخطيب رئيس النادى التواجد معهم في رحلة تونس لمواجهة الترجى كنوع من التفاؤل بعد ترأس الخطيب لرحلات الأهلى الخارجية الأخيرة والتى شهدت إنتصارات مهمة للاحمر خصوصا في رحلة قطر للمشاركة في مونديال الأندية والتى حقق فيها الاهلى المركز الثالث وجنوب افريقيا التي شهدت تأهل الاهلى لنصف نهائى دورى الابطال الإفريقي وأخيرا الفوز على نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.

وينتظر أن يحسم مجلس الادارة ملف رئاسة بعثة الأهلى إلى تونس وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من الجمعة. ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.