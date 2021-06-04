شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تثير المخاوف في الأهلى قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل النادى الأهلى خوفا من شبح الاصابات الذي يطارد اللاعبين قبل مواجهتى الترجى التونسى يومى 19 و26 يونيو الجارى في نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما انضم وليد سليمان لقائمة المصابين خلال ودية الفريق مع الشرق للتأمين بعد إصابته في العضلة الامامية وحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، فضلا عن إصابة مجدى أفشة في الكاحل ومحمد هانى الذي أصيب في العضلة الأمامية وباتت فرصة مشاركتهما في مباراة الترجى صعبة لحاجتهما لـ 15 يوما لتلقى العلاج.

كما اشتكى محمود متولى من إصابة في العضلة الخلفية، ويجري أشعة سونار اليوم لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات خلال المرحلة المقبلة، وتعرض اللاعب للإجهاد العضلي بسبب غيابه فترة طويلة عن المشاركة في المباريات، وخوفا من من زيادة حصيلة الاصابات إضطر موسيمانى منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.