شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يطالب الإعلام بالتعامل مع بيراميدز مثل الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد عمر جابر نجم فريق بيراميدز أن الحديث عن أزمات يفتعلها عمر جابر هذه الفترة داخل الفريق هو أمر عار تماما عن الصحة وغير مقبول على الإطلاق.

عمر جابر الذي يعد أحد قادة بيراميدز البارزين منذ تأسيسه، أوضح أن النادي يعيش فترة من الاستقرار الفني والإداري نتج عنها بلوغ الفريق الذي يمثل مصر لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، ومن غير المعقول الحديث عن أي أزمة يفتعلها بسبب شارة الكابتن كما يشاع، مشيرا إلى أن الأزمة ليست إلا من وحي خيال قائلها، كما شدد على وحدة اللاعبين والجهاز الفني والإدارة لتحقيق بطولة قريبة من النادي ومن الكرة المصرية هذا العام.

وتساءل عمر جابر عن الغرض من وراء الحديث عن أزمات داخل بيراميدز في هذا التوقيت، ولمصلحة من محاولة أي طرف في المنظومة الرياضية المصرية لضرب استقرار ووحدة الفريق الذي يستعد لخوض مواجهتين هامتين ومصيريتين، كونه ممثلا لمصر في كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث يلتقي الرجاء المغربي ذهابا وإيابا يومي ٢٠ و٢٧ يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا ويأمل في مواصلة مشوار البطولة والتتويج باللقب ليتم صبغه بألوان العلم المصري، حتى يكون بيراميدز ثالث الأندية المصرية تتويجا بالكونفدرالية بعد ناديي الأهلي والزمالك.

مختتما كلامه بأن الإعلام الرياضي المصري وقنواته الوطنية مطلوب منهم دعم بيراميدز ممثل مصر في البطولة الأفريقية بدلا من محاولة ضرب استقراره لأسباب لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة.