شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تشيد بالوفد المصري المشارك في المنتدى الروسي المصري الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الخارجية الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، بعد نجاح المشاركة المصرية في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي نظمته الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من ١٧-٢٢ مايو ٢٠٢١، بموسكو وكازان.

وأكدت وزارة الخارجية أنه عكس انخراط الشباب المصري خلال فعاليات المنتدى الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة للاستعداد والتحضير للمشاركة في المنتدى، مشيدة بالجهد الكبير والاحترافية العالية التي تعامل بها الوفد وقياداته، وبحسن اختيار الشباب المصري المشاركين في المنتدى، والذي خلف أطيب الاأثر لدى الجانب الروسي.

وحظي المنتدى الشبابي الروسي المصري الاول باهتمام كبير ورعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يعد أولى فعاليات عام التبادل الانساني والذي وافق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباعتباره أول تبادل شبابي بعد توقف استمر اكثر من عام ونصف بسبب فيروس كورونا والذي اجتاح العالم في عام ٢٠٢٠، وتسبب في تعطيل العديد من الانشطة والبرامج على مستوى العالم، والتي من ضمنها التبادل الشبابي والذي يعد إحدى أهم ركائز تدعيم العلاقات بين الدول وتبادل الثقافات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وفقا للاجراءات الاحترازية، قد قامت بايفاد اكبر وفد شبابي مصري مكون ٢٧ شابا وفتاة من مختلف المحافظات والتخصصات إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في المنتدى الشبابي الروسي المصري الاول، والذي كان يمثله الدكتور عبدالله الباطش- رئيس الوفد نائباً عن وزير الشباب والرياضة، رضا صالح- مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الانساني المصري الروسي، الدكتور سامي عمار- مسؤول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة، وعددا من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدي ريادة الاعمال، الابتكار، الصناعات الإبداعية، العمل التطوعي، والدبلوماسية الشبابية.