شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة : مشروعات استثمارية بدمياط بعائد استثماري 57.4 مليـون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في اطار مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية أعلنت الوزارة انه جاري الانتهاء من تنفيذ عدد( 6 ) مشاريع استثماريه بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بعدد (4) مراكز شباب من مراكز الشباب بمحافظة دمياط بتكلفة انشائية قدرها 19.8 مليون جنيـه وبعائد استثماري يقدر بحوالى 57.4 مليون جنيه، وبحق انتفاع يقدر بمبلغ 37.6 مليون جنيه .

حيث شملت هذه المشاريع تنفيذ عدد (2) حمام سباحة نصف أوليمبي، عدد (2) مشروع مخصص لمحلات تجارية، عدد (1) صالة چيم وعدد (1) منطقة العاب ترفيهية.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب .

مشيرا إلى أن عدد مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات بلغت 332 مشروعا محققة قيمة استثمارية تتخطي المليار وأربعمائة وخمسين مليون جنيه بعدد 229 مركز شباب في 24 محافظة .

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تحصل على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم اعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى الدعم من الوزارة .

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والاسر إلى مراكز الشباب.