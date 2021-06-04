شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من من وزير الرياضة علي غرق طفل في حمام السباحة في الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمتابعة واقعة غرق الطفل «سيف إسلام» بحمام السباحة بالنادى الأوليمبي.

وشدد الوزير على متابعة كافة الخطوات والاجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للطفل الذي يتواجد حالياً بالعناية المركزة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أنه سيتم انتظار نتائج التحقيقات التي ستسفر عنها النيابة في تلك الحادثة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتسببين فيها.

وكان حمام السباحة بالنادى الأوليمبي بالإسكندرية قد شهد غرق الطفل «سيف إسلام» البالغ من العمر 8 سنوات أثناء تلقي التدريبات الخاصة به، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة التي أكدت أن وضعه الصحي غير مستقر.