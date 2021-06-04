شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم منافسات قوية فى كأس العالم للجمباز القاهرة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني في كأس العالم للجمباز التي تستضيفها مصر في الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي ويشهد اليوم منافسات قوية بين الدول المشاركة للوصول الى الأدوار النهائية ونجح ٥ لاعبين مصريين امس الخميس في التأهل الي نهائيات كأس العالم للجمباز.

حيث تأهل الثنائي ماندى محجوب و زينه ابراهيم على جهاز المتوازي بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع فى التصفيات ، كما احتلت نانسى طمان المركز الأول فى تصفيات كأس العالم للجمباز فى مصر على جهاز طاولة القفز برصيد 13.225 نقطه وتتأهل الى نهائى البطولة، كما احتل علي زهران المركز الاول في منافسات جهاز الحلق برصيد 14.2 .

واحتل عبد الرحمن عبد الحليم المركز الرابع علي جهاز حصان الحلق . ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة. وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.