شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يخضع لجلسة علاج بالليزر للتعافي من إصابة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لجلسلة علاجية بالليزر، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس السوبر الأفريقي، الذي توج بها النادي الأهلي مؤخراً بعد الفوز على نهضة بوركان بطل الكونفدرالية بهدفين نظيفين.

ونشر أفشة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال خضوعه للجلسة العلاجية.



قفشة

وتضاءلت فرص محمد مجدي أفشة في صانع ألعاب الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه الأولى ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

ويسابق الجهاز الطبي للأهلي من أجل تجهيز أفشة للمشاركة في مباراة الذهاب ضد الترجي، على أن يتم اصطحاب اللاعب في رحلة السفر إلى تونس تمهيدا للاستعانة به، على أن يحصل اللاعب على حقن مسكنة ليكون جاهزا للمشاركة في موقعة الذهاب، التي يحتاج خلالها الجهاز الفني لخدمات أفشة.

وتتواصل إدارة النادي الأهلي مع مسئولي وزارة الصحة لمنح لاعبي الفريق الأحمر لقاح كورونا خلال الأيام القادمة، مع أول فترة راحة يحصل عليها اللاعبين قبل استئناف التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري.