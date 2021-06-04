شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراتي الترجي في نصف نهائي أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم عدم وجود ارتباطات حالية للأهلي إلا أن الجميع يترقب عن كثب استعدادات المارد الأحمر لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، خاصة وأن مباراتي الترجي حاسمتين في رحلة التتويج ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على إستعدادات الأحمر لمباراتي الترجي في دوري الأبطال الأفريقي وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا؟

ج: يتلقى الأهلي مع الترجي بتونس يوم 19 يونيو الجاري فيما تقام مباراة العودة يوم 26 الشهر ذاته بالقاهرة.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة الترجي الأولى بتونس؟

ج: الأهلي حصل على راحة 48 ساعة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي الجمعة الماضي والعودة للقاهرة قادماً من قطر ثم تدرب يومياً وخاض مباراة ودية أمس أمام مصر للتأمين أنتهت بالتعادل 2/2 .

س: وماذا عن إستعدادات الأهلي في الفترة المقبلة؟

ج: حصل الأهلي على راحة 6 أيام عقب ودية مصر للتأمين أمس وسيهود الفريق للتدريبات يوم الخميس المقبل لإستئناف التدريبات قبل مواجهة الترجي بتونيس.

س: ماذا عن موعد السفر إلى تونس؟

ج: سيكون يوم 14 أو 15 يونيو الجاري على متن طائرة خاصة.