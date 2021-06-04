شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراتي الترجي في نصف نهائي أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رغم عدم وجود ارتباطات حالية للأهلي إلا أن الجميع يترقب عن كثب استعدادات المارد الأحمر لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، خاصة وأن مباراتي الترجي حاسمتين في رحلة التتويج ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.
في التقرير التالي ، نلقي الضوء على إستعدادات الأحمر لمباراتي الترجي في دوري الأبطال الأفريقي وإلى التفاصيل:س: ماذا عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا؟
ج: يتلقى الأهلي مع الترجي بتونس يوم 19 يونيو الجاري فيما تقام مباراة العودة يوم 26 الشهر ذاته بالقاهرة.س: كيف يستعد الأهلي لمباراة الترجي الأولى بتونس؟
ج: الأهلي حصل على راحة 48 ساعة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي الجمعة الماضي والعودة للقاهرة قادماً من قطر ثم تدرب يومياً وخاض مباراة ودية أمس أمام مصر للتأمين أنتهت بالتعادل 2/2 .س: وماذا عن إستعدادات الأهلي في الفترة المقبلة؟
ج: حصل الأهلي على راحة 6 أيام عقب ودية مصر للتأمين أمس وسيهود الفريق للتدريبات يوم الخميس المقبل لإستئناف التدريبات قبل مواجهة الترجي بتونيس.س: ماذا عن موعد السفر إلى تونس؟
ج: سيكون يوم 14 أو 15 يونيو الجاري على متن طائرة خاصة.