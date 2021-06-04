شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: عرض الأهلي لا يقدر بثمن وألتمس العذر لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير، صانع ألعاب طلائع الجيش، عن حقيقة تجدد مفاوضاته مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وقال سمير في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: كل الكلام المثار غير رسمي ومرتبط بعقد مع طلائع الجيش، وشرف لأي لاعب أن يدخل في حسابات الأهلي، هذا أمر يشرفني وأتمناه وأي لاعب في مصر يحلم بذلك، ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية.

أضاف: كانت هناك بعض الأمور التي أعاقت مسألة التفاوض مع الأهلي ولكن هذا الموسم الأمر مختلف وأتمنى بنهاية الموسم أن تتم المفاوضات.

واصل: أي لاعب يحتاج إلى مدرب يفهمه نفسيا ويجعله يخرج أفضل ما لديه وعبد الحميد بسيوني يقف بجانبنا ويعاملنا على أنه شفيقنا الأكبر، ونتائجنا تحسنت معه بعد سوء النتائج وتمكن من لم شمل الفريق، وأظهرنا حقيقة مستوانا وكنا على قدر المسئولية ولدينا أفضل من ذلك نسعى لتحقيقه والوصول لأعلى مكانة بالدوري.

أكمل: الأهداف في الأهلي والزمالك لها كعم مختلف، ولكنها بتتعبني خاصة أمام الزمالك، لأني أحتاج وقت طويل لتجاوز رد فعل الجماهير، ويشعروني بأني قمت بشئ لم يكن يجب أن أفعله، ولكن كل ذلك لا يفرق معي لأن هذا هو شغلي، وألتمس العذر للجماهير لكننا الآن محترفين وفي النهاية أشعر بسعادة كبيرة عند التسجيل في القطبين.

وعن تواصله مع المنتخب الأول قال سمير: لم يتواصل معي أحد من المنتخب الأول ولكني أعمل على نفسي والاختيارات ترجع للبدري ولا نتدخل فيها، ولا توجد أظمة أقوم بما علي وأتمنى العودة للمنتخب والتوفيق من الله.

واختتم: العروض الخارجية أيضا كانت مجرد كلام لم يتم تقديم أي عرض من الإمارات أو السعودية للنادي، ولكن الأهلي لا يقارن بالفلوس مهما كانت حجمها، ولا يمكن الحديث عن مقابل مادي في حالة وجود عرض من الأهلي أمام أي عرض أخر.