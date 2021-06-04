شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو فريخة: تم استخدام الفيديو فى معسكر منتخب البنات و نجحت التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات نصف نهائي ونهائي دورى السوبر سيكون باكورة لاستخدامها فى البطولات الفترة المقبلة، على أن تكون نهائيات الدورى بداية لتجربة التقنية للمرة الأولى فى مصر.

وأضاف أبو فريخة فى تصريحات لليوم السابع أن الفكرة جاءت من صالة برج العرب، خلال تفقد الصالة لاستضافة نصف النهائي، فوجدنا جهاز الvar فى الصالة، وتواصلنا مع لجنة الحكام، واستفسرنا منهم عن امكانية استخدام الاجهزة وكانت الاجابة نعم ، وتم تجربة التقنية فى معسكر منتخب البنات وتكللت بالنجاح .

وأشار رئيس الاتحاد أن جهاز الـ IRS يتواجد فى صالتي برج العرب وحسن مصطفى، الأولى تستضيف نصف النهائي، والثانية تستضيف نهائي البطولة.

وعن تكاليف تقنية الفيديو قال أبو فريخة أنه لايمكن احتساب التكلفة، خاصة وأن الأجهزة موجودة بالفعل فى الصالتين.

وتقرر أن تقام المواجهات في دور نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية على أن تنطلق يوم الأحد بمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري ، باستخدام تقنية الفيديو فى المباراة.