شكرا لقرائتكم خبر عن علي زهران: هدفي ذهبية مصرية في كأس العالم للجمباز الفني. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز الفني المشارك حاليا فى كاس العالم للجمباز الفني خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري، أن هدفه هو تحقيق ميدالية ذهبية بالبطولة التي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا.

وأضاف علي زهران أن مصر نجحت فى إبهار العالم خلال حفل الافتتاح بفضل المجمهود الكبير الذي قام به اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب لانجاح هذه البطولة".

وأضاف أنه شارك في العديد من بطولات كأس العالم في عدة دول على مدار 10 سنوات وأن تنظيم هذه النسخة يعد رائعا وفخر لمصر بالمجهود الكبير المبذول والمظهر المشرف للمنافسات

وتابع أنه شارك في كأس العالم بفرنسا عام ٢٠١٩ وحصل على المركز الأول وكانت من أفضل البطولات تنظيميا وبتواجد الجماهير ، وأن النسخة الحالية لا تقل تنظيمية عن أي بطولة نظمت في أي دولة في العالم ولولا تأثير فيروس كورونا على العالم لحضرت الجماهير بكثافة في استاد القاهرة الدولي.

كما أن بعد تنظيم مصر لهذه البطولة فان الاتحاد الدولي للعبة سوف يسند لها تنظيم البطولة مرة إخرى في السنوات القادمة كما يحدث في كل الدول وهو أمر مشرف لمصر.

وأكد علي زهران أنه حصل على المركز الأول في تصفيات جهاز الحلق وتأهل للنهائي بفارق كبير من النقاط عن أقرب ملاحقيه وأن هدفه هو تحقيق ميدالية ذهبية لمصر غدا السبت في النهائي.

وأوضح أن مصر تأهلت حتى الآن بخمس لاعبين للنهائي في كأس العالم وتنتظر أيضا تأهل لاعبين جدد بأجهزة مختلفة للنهائي.

وتابع أن البطولة تشهد منافسة قوية كما أن لاعبي مصر يقدمون أداء كبير خاصة بعد النتائج الكبيرة في التصفيات الإفريقية وتأهل أكثر من لاعب ولاعبة لأولمبياد طوكيو .

وأتم أن الجمباز المصري في تطور مستمر وأن الجيل الحالي يقدم مستوى مميز ولديه طموح في أولمبياد طوكيو بالوصول للنهائيات وهو ما لم يحدث سابقا في تاريخ مصر باللعبة.



على زهران (1)



على زهران (2)



على زهران (3)



على زهران (4)

ويشارك في بطولة كأس العالم للجمباز الفني أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.