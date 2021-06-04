شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يثأر من خماسية أوغندا برأسية محمود بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 يونيو 1967، نجح المنتخب المصرى فى رد اعتباره بعد عامين من تلقيه هزيمة منكرة أمام أوغندا فى كمبالا بخمسة أهداف مقابل هدف، بالفوز بهدف من رأسية محمود بكر، مثل مصر فى هذه المباراة (بتشكيل يخلو من لاعبى الأهلى) : أحمد بهاء (الترسانة)، حودة (الإسماعيلى)، محمود بكر (الأوليمبى)، ميمى درويش (الإسماعيلى)، البورى (الأوليمبى)، أحمد رفعت (الزمالك)، محمد أبوالعز (الترسانة)، حسن الشاذلى (الترسانة)، مصطفى رياض (الترسانة)، على أبوجريشة (الإسماعيلى)ـ طه بصرى (الزمالك).

ضم التشكيل "4" من الترسانة، "3" من الإسماعيلى"، "2" من الزمالك، ومثلهم من الأوليمبى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويمتلك منتخب مصر رقماً مميزاً فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، ولم يتذوق منتخب مصر مرارة الهزيمة فى آخر 18 مباراة خاضها على ملعبه فى التصفيات المونديالية.