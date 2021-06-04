المنتخب الأوليمبى يتوجه غدا للعين السخنة استعدادا لمواجهة جنوب افريقيا بالسويس

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، غدا السبت إلى العين السخنة للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا لخوض المباراة الودية الأولى أمام جنوب افريقيا يوم 10 يونيو الجارى بالسويس، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، مباراته الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا والمحدد لها يوم 10 يونيو الجارى فى السويس، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا أيضا يوم 13 من نفس الشهر بالقاهرة.

وقرر شوقى غريب غلق المعسكر بداية من الغد بعد أن كان المعسكر مفتوحا خلال الأيام الماضية، حيث يبدأ اللاعبون التركيز فى المرحلة المقبلة استعدادا لخوض ودية جنوب افريقيا الأولى حيث يرغب الجهاز الفنى فى تحقيق أقصى استفادة من المباراتين.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتىّ منتخب مصر الأوليمبى الوديتين أمام جنوب أفريقيا، المقرر لهما يومىّ 10 و13 يونيو الجارى ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.