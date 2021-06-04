شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هانيا مطراش لاعبة السلة: بحب مى عمر و نفسى أكون مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى هانيا مطراش لاعبة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



هنا مطراش

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم ، فى وقت فراغى بقعد ارسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالوايت صوص

من نجمك المفضل؟

مى عمر بتقدم أدوار جيدة



لاعبة سموحة

من مطربك المفضل؟

محمود العسيلي، بحب أغانيه

و لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

انى أكون مغنية



لاعبة سلةسموحة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل الموقف ومش برد

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

نيللي كريم رقيقة وكل أعمالها حلوة



لاعبة السلة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الفورمال أكثر لأن أغلب الوقت بيكون الملابس كاجوال

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ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لا الأفضل يكون وظيفة ثانية

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هتناقش معاه فى الأول ونشوف حل للموقف ده