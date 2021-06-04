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توخيل يمدد تعاقده مع تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وقع توماس توخيل المدير الفني لفريق على عقد مدته عامين مع فريقه الحالي بعدما قاده للتتويج بلقب .

وحل المدرب الألماني بدلا من فرانك لامبارد في يناير، وقاد تشيلسي أيضا للوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمربع الذهبي في الممتاز في أول أربعة أشهر منذ توليه المسؤولية.

ووقع توخيل على عقد مدته 18 شهرا مع تشيلسي في هذا الوقت، ولكن تم مكافأته لبدايته الناجحة مع الفريق بتمديد عقده لينتهي بنهاية موسم 2023/2024

وقال توخيل للموقع الرسمي لتشيلسي اليوم الجمعة :"لا يمكنني تخيل فرصة أفضل لتجديد تعاقدي. سعيد بهذه التجربة وسعيد للغاية للبقاء جزء من عائلة تشيلسي".

وأضاف :"هناك المزيد ونتطلع لخطواتنا المقبلة بطموح وترقب كبير".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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