رسميًا: ريال مدريد يعلن عودة بينتوس لينضم إلى طاقم أنشيلوتي

عاد المعد البدني الإيطالي “أنطونيو بينتوس” إلى ريال مدريد من جديد بعد رحيله عن إنتر ميلان، لينضم إلى طاقم القيادة الفنية للنادي الملكي برئاسة مواطنه “كارلو أنشيلوتي“.

وكتب ريال مدريد في بيانه الرسمي: “نعلن تعيين أنطونيو بينتوس رئيسًا للإعداد البدني للفريق الأول ومسؤولًا عن منهجية الاستعداد البدني لجميع فرق كرة القدم بالنادي”.

ويعتبر تواجد أنطونيو بينتوس كرئيسًا للإعداد البدني في ريال مدريد، ليس بالشيء الجديد، حيث تواجد في الفترة الذهبية للنادي الملكي، والتي امتدت لثلاث سنوات بين 2015 و2018 تحت إدارة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وبعد رحيل زيدان في 2018، تم استدعاء بينتوس لفترة وجيزة في نهاية عام 2018، من أجل الإنضمام إلى طاقم سانتياجو سولاري، قبل أن يرحل معه في مارس 2019.

وكان يأمل مشجعي ريال مدريد التوقيع مع بينتوس خلال الولاية الثانية للمدرب زين الدين زيدان، ولكن صاحب 58 عامًا كان قد إنضم إلى طاقم أنطونيو كونتي في إنتر ميلان، ونجح معه في تحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام لـ10 سنوات.

وعانى ريال مدريد كثيرًا خلال الموسم المنصرف، بسبب كثرة الإصابات، ويتطلع النادي إلى تحسين فرص الفريق في البقاء بصحة جيدة، والمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل، حتى الرمق الأخير، بعودة الجندي المجهول “أنطونيو بينتوس”.