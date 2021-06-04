الامارات | الإمارات وماليزيا.. تعليق علي مبخوت بعد الفوز بـ "جائزة المباراة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وماليزيا.. تعليق علي مبخوت بعد الفوز بـ "جائزة المباراة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هداف المنتخب الوطني علي مبخوت أن الفوز الكبير الذي تحقق على منتخب ماليزيا يُعّد مهماً جداً في رحلة المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال الهداف مبخوت خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة أمس الخميس: "حصولي على جائزة أفضل لاعب بالمباراة تتويج لجهود كل زملائه اللاعبين الذين قدموا مستوى فنيا عال جداً، وسيطروا على مجريات المباراة في أغلب أوقاتها ، مشيراً إلى أن المهم هو تحقيق الفوز بأي ثمن وعدم التفريط بأي نقطة مهما حصل الأمر خصوصاً أن الأمور باتت بأيدينا ويجب علينا أن نخدم أنفسنا ولا نلتفت لنتائج المنتخبات الأخرى".

وعن منافسته على لقب هداف التصفيات قال مبخوت أن "الأهم لديه هو مساعدة الأبيض على تحقيق الفوز في جميع المباريات, سواء الودية أو الرسمية وعدم الالتفات للألقاب الشخصية"، مشيداً بالدور الذي يلعبه الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك في تهيئة الأجواء المناسبة وتحضير اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية والنفسية لخوض المباريات.

وأشاد مبخوت بالدور الفعال للجماهير الإماراتية التي حضرت وساندت المنتخب، مطالباً بحضور عدد أكبر خلال المباريات المقبلة.

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