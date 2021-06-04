الامارات | بالفيديو: لاعب ريال مدريد "الفاشل" يعاني من سخرية نجم أتلتيكو "بطل الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لاعب ريال مدريد "الفاشل" يعاني من سخرية نجم أتلتيكو "بطل الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني لاعب ريال مدريد إدين هازارد من سخرية لاعب أتلتيكو مدريد كاراسكو في تدريبات المنتخب البلجيكي استعداداً لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتفاجأ هازارد أحد أفشل الصفقات في تاريخ ريال مدريد مقارنة بالقيمة المالية لشراءه (105 مليون يورو)، بزميله كاراسكو يقتحم عليه المقابلة مع تلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية "آر تي بي إف" وسخر منه بالقول: "أبطال أبطال"، في إشارة إلى فوزه مع فريقه أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

ولم يكن أمام هازارد إلا أن يرد عليه: "جيد جدا.. جيد جدا.. مبروك يا صديقي.. إنه أمر رائع".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار ريال مدريد الفيديو مستاءين من هازارد الذي وصفوه بالفاشل، لكونه لعب مع ريال مدريد موسمين لم يحقق فيهما المستوى المعهود عنه مع فريقه السابق تشيلسي، إذ غاب منذ تعاقده مع النادي الملكي في نوفمبر 2019 عن 50 مباراة، بما يعادل تحديداً 389 يوماً بين إصابة أو الجلوس على دكة البدلاء، كما انه لم يسجل بقميص الريال سوى 4 أهداف فقط في كل المباريات (هدف في دوري الأبطال و3 في الليغا"، مقابل سبع تمريرات مساعدة فقط!

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news