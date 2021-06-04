الامارات | ميسي يتفوق على رونالدو.. ويستحوذ على الفندق الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتفوق على رونالدو.. ويستحوذ على الفندق الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان في الفترة السابقة منشغلا مع والده ومدير أعماله، خورخي ميسي، وكذلك معاونيه بصفقة استحواذ على فندق "كازا كانوت" في أندورا بإسبانيا. وبهذا يتفوق ميسي على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمتلك حتى الآن 3 فنادق، بينما الخامس والرابع يتوقع افتتاحهما خلال السنة المقبلة، ويطلق عليها رونالدو شعار (CR7).

وكشفت أن الفندق هو الخامس في سلسلة فنادق مجموعة (MIM) التي يمتلكها ميسي منذ العام 2017، وتعمل في مجال الضيافة. ويقع الفندق في أحد أرقى مناطق أندورا (كارلماني دي إيسكالديس أينغورداني)، ويضم 31 غرفة فندقية فاخرة.

وقالت إن ميسي بعد عملية الاستحواذ يرغب في إجراء تغييرات جذرية على الفندق، والرفع من سعته، بجانب إدخال تحسينات واسعة عليه. وأكدت أن الصفقة تمت في أعقاب تعرض الفندق كغيره لخسائر مالية جسيمة بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وتراجع النشاط السياحي في إسبانيا ككل، وفي أندورا على وجه الخصوص. وتشتهر منطقة أندورا بالذات بالسياحة الشتوية، وخاصة المرتفعات الثلجية التي تستهوي هواة ومحبي التزلج خلال فترات الشتاء.

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