شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل موسيماني عن الأهلي.. المدرب الجنوب أفريقي يعلن تلقيه عرضاً مغرياً .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن تلقيه عرضاً مغرياً عقب هزيمة فريقه أمام غرل المحلة بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز، ولكنه رفض الرحيل عن الأهلي حبا في جماهيره ومجلس إداراته واللاعبين، ورغبة منه للفوز ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وقال موسيمانى خلال تصريحاته المتلفزة لقناة ناديه، أنه رفض عرضا مغريا للرحيل عن الأهلي بعقد يمتد لست سنوات، وذلك بعدما خسر الفريق أمام غزل المحلة في بطولة الدورى الممتاز، لكنه رفض الرحيل وصمم على الاستمرار مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن حديثه دائما مع اللاعبين، يريد أن يصنع تاريخا مع النادى الأهلي، وكذلك على اللاعبين أن يصنعون لنفسهم مجدا مع القلعة الحمراء، خاصة أن الظروف مواتيه لتحقيق هذا الأمر.