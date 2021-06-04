شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتعرض لهجوم ثلاث مشجعين فى فندق إقامة البرازيل ويفقد حذائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لحادث مفاجئ خلال التواجد في معسكر منتخب بلاده البرازيلي استعدادًا لخوض كوبا أمريكا.

ووفقًا لإذاعة «مونت كارلو«الفرنسية، فإنه فور وصول حافلة البرازيل إلى فندق الإقامة في بورتو أليجري، كسر 3 شباب، الطوق الأمني للانقضاض على نيمار.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الشباب أمسكوا بأقدام نيمار، وهم يحاولون التقاط صورة تذكارية بهواتفهم الذكية

وكافح أفراد الأمن، لإجلاء المقتحمين من المكان المخصص لحافلة منتخب البرازيل، وأوضحت «مونت كارلو» أن نيمار فقد حذاءه عقب واقعة الاقتحام، كما أنه ظهر يعرج أثناء دخول الفندق، بعد أن انزلق أحد المقتحمين على ساقه.

يذكر أن نيمار سبق له التتويج مع منتخب البرازيل بلقب كأس القارات عام 2013.