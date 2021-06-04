شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : القرار بشأن تنظيم الأولمبياد يتوقف على المتغيرات السريعة لموقف فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سيكو هاشيموتو رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الجمعة، إن الألعاب الصيفية لا يمكن أن تقام إذا لم يتمكن الرياضيون من السفر لليابان في الوقت المناسب.

وأضافت أن القرار بشأن تنظيم الأولمبياد يتوقف على المتغيرات السريعة لموقف فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة ستمتثل إذا قرر المنظمون إلغاء الأولمبياد.

وتأجل أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية يوم 23 يوليو.

ولا تزال إقامة الألعاب المقرر انطلاقها في 23 يوليو موضع شك وسط مطالبة محلية بالإلغاء في الوقت الذي تكافح فيه اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك طوكيو، ما دفع إلى تمديد حالة الطوارئ.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أفاد الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو أنّ حوالي 10 آلاف من أصل 80 ألف متطوع انسحبوا، وذلك بسبب مخاوف معظمهم من الإصابة بالفيروس.