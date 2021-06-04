شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي يبكي بسبب فريقه .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل بتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في حالة بكاء عقب مشاهدته صور فريق بينوكيوس اليوناني الذي كان يلعب له المدرب الجنوب أفريقي منذ زمنا بعيدا والتقطت كاميرات قنادة النادي الأهلي دموع بيتسو موسيماني أنثاء عرض مخرج الحلقة للصور موسيماني أثناء إرتدائه قميص الفريق اليوناني.

ووجه بيتسو رسالة للاعب الفريق محمود كهربا، عقب أزمات اللاعب المتكررة داخل القعلة الحمراء، ومشكلته مع المدرب الجنوب أفريقي عقب لقاء طلائع الجيش في الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، والذي فاز به الأهلي بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة عن طريق هدف جونيور أجايي.

وقال موسيماني خلال تصريحاته المتلفزة لقناة ناديه عن كهربا: «هو مثل ابني، أحبه كثيرا وحتى إن حدث سوء تفاهم، فقد تقبلت ما حدث بيننا بقلب مفتوح خصوصا بعد اعتذار اللاعب بمنتهى التواضع، هو يجتهد في التدريبات ويطلب مشاهدة المباريات الخاصة بنا وبالمنافسين، الآن سنشاهد مباراة الترجي، وهو في منافسة طبيعية مع اللاعبين الذين يشاركون في مركزه، والجميع لديه فرصة للعب أنا أمين وأمنح الفرصة للجميع».

أضاف: «أنه يريد أن يتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، والعاشرة في تاريخ الفريق، بعدما قاد المدير الفنى المارد الأحمر للتتويج ببطولة كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي».

وأوضح: أنه رفض عرضا مغرا للرحيل عن الأهلي بعقد يمتد لست سنوات، وذلك بعدما خسر الفريق الأحمر أمام غزل المحلة في بطولة الدورى الممتاز، ولكنه رفض الرحيل وصمم على الاستمرار مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه في حديثه دائما مع اللاعبين، يؤكد أنه يريد أن يصنع تاريخا مع النادى الأهلي، وكذلك على اللاعبين أن يصنعون لأنفسهم مجدا مع القلعة الحمراء، خاصة وأن الظروف مواتية لتحقيق هذا الأمر.