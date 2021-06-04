شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال الودية عبر القنوات التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال الودية والقنوات الناقلة هذا ما تبحث عنه جماهير الفريقين انتظاراً للمباراة التي تقام الجمعة 4 يونيو 2021 .

وتنتظر متابعي كرة القدم مباراة شيقة بين الفريقين على ملعب واندا ميتربوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد والتي تقام ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020

تقام مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب البرتغال يوم الجمعة الموافق 4 -6 -2021 في الساعة 7.30 بتوقيت مصر .

وتذاع المباراة على قناة bien sports بريميم 1 بصوت المعلق محمد بركات ، إضافة إلى قناة بي إن سبورت كونكت وقناة سكاي سبورت.