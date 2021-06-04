شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقرير من طبيب الأهلى عن حالة وليد سليمان لتحديد موقفه من الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى من أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تقرير شامل عن حالة وليد سليمان لاعب وسط الفريق االذى تعرض لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، وذلك بعد انتهاء مباراة مصر للتأمين الودية التي شارك اللاعب فيهاأمس وذلك لتحديد موقفه من السفر مع البعثة الى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف طبيب الفريق بعد انتهاء اللقاء، أثبت إصابته بشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية وينتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها موسيماني للاعبين لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.