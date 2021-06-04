شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يرفض حضور جلسة تجديد عقده مع مسؤولي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت العلاقة بين التونسي فرجاني ساسي ومسؤولي اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الي طريق مسدود في مسألة تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، بعدما رفض فرجاني ساسي الحضور في الجلسة التي دعاه اليها حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي بشأن التفاوض حول تجديد تعاقده، الا ان فرجاني ساسي فاجيء اللجنة بعدم الحضور، وتمسكه بموقفه الرافض التفاوض بشأن تجديد تعاقده وتمسكه بالرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

وتقدم فرجاني ساسي بشكوي ضد الزمالك لدي لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، يتظلم فيها من عدم الحصول علي مستحقاته لدي النادي سواء عن مكافآت المباريات او الدفعة المتبقية له من تعاقده مع الزمالك والتي فات موعد استحقاقها.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلت معه خلال الأيام القليلة المنقضية لسحب شكواه من اتحاد الكرة، وتسوية الأمر بصورة ودية، ومنحه كافة مستحقاته المتأخرة دفعة واحدة وقال انه سيحسم موقفه بعد العودة من معسكر منتخب تونس الذي يواجه الكونغو الديمقراطية السبت فى تصفيات أمم أفريقيا .

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، من مسؤولي اللجنة التي تدير النادي، بضرورة التمسك بتجديد تعاقد فرجاني ساسي، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق ووجوده امر ضروري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتظر ان يعقد كارتيرون، جلسة مع مسؤولي اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل تقديم تقرير عن احتياجات الفريق والتي حددها بأربعة مراكز وهي الظهير الأيمن، ولاعب وسط الارتكاز، وصانع العاب، و رأس حربة صريح، في ظل عدم القناعة بأداء الثلاثي حميد احداد، مروان حمدي، وسيف الدين الجزيري، دور رأس الحربة الصريح.