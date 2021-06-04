شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الرياضي يبحث التعاون مع دائرة المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي، آلية تطوير العمل وسبل التعاون مع دائرة المالية المركزية بالإمارة الباسمة، وذلك ضمن سعي المجلس للوصول لأفضل الممارسات التي تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة للجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر المجلس بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وعبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي وبخيت القرص مدير مكتب الرئيس وممثلي الدائرة.

وأشار عيسى هلال إلى أنه تأتي هذه الاجتماعات التنسيقية مع الدائرة في إطار التعاون بين الطرفين والحرص على الوصول إلى الأهداف المشتركة التي تقود إلى تطبيق المهام والمسؤوليات التي يصبو إليها المجلس في القطاع الرياضي وبما ينعكس بالتطوير على أندية الإمارة والتميز الرياضي في كافة الجوانب وعلى رأسها الجانب الإداري ومشتقاته.

واختتم قائلاً: «نسعى في المجلس إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية التي تعزز من الأداء في القطاع الرياضي بالإمارة الباسمة، كما نشيد بالتعاون الذي نجده من دائرة المالية المركزية للوصول إلى الأداء النموذجي في الجوانب الإدارية والمالية والسير على خطط العمل في المجلس وأنديته».