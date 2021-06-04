شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحـاد الدولـي للبولينـج يعـرض نقل مقـره إلـى دبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون مع الاتحاد الدولي للبولينج والجهود المبذولة لنشر وتطوير اللعبة، وكذلك الاستفادة من نجاح دولة الإمارات في التعامل مع تحديات جائحة «كوفيد 19».

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ طلال محمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي والاتحادين الكويتي والآسيوي للبولينج إلى مقر مجلس دبي الرياضي، يرافقه أندرو أورمان الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبولينج، حيث كان في استقبالهما ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

ورحب ناصر أمان آل رحمة برئيس الاتحاد الدولي للبولينج، وأكد حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية إلى جانب دوره الأساسي في تطوير الرياضة في دبي وتعزيز قدرات أندية دبي التنافسية إلى جانب نشر ممارسة الرياضة.

وأكد الشيخ طلال محمد الصباح أن الاتحاد الدولي للبولينج يتابع بإعجاب قدرة دبي على استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة وأن الاتحاد الدولي يسعى لتعزيز علاقته بمجلس دبي الرياضي لتنفيذ العديد من البرامج التطويرية الخاصة برياضة البولينج.

وعرض الاتحاد الدولي للبولينج خلال الاجتماع نقل مقره الرئيسي إلى دبي كما حصل مع المجلس الدولي للكريكت الذي نقل مقره الرئيسي إلى دبي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي افتتح مقراً إقليمياً في دبي، وغيرهم من الاتحادات والمنظمات الرياضة الأخرى، كما تم خلال الاجتماع بحث إطلاق أكاديمية دولية في دبي لتطوير رياضية البولينج.