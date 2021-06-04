دزيوبا ومسيرة مليئة بالصعود والهبوط مع منتخب روسيا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





موسكو : لم تكن مسيرة مهاجم روسيا أرتيم دزيوبا مفروشة بالورود دائما مع منتخب بلاده الوطني لانها شهدت صعودا وهبوطا كبيرين.

فقد تألق بشكل لافت في تصفيات كأس اوروبا 2016، حيث سجّل 8 اهداف، بينها هدف في غاية الأهمية في مرمى السويد أمّن بطاقة التأهل الى النهائيات القارية التي استضافتها فرنسا.

لكن مشاركة المنتخب الروسي في هذه النهائيات جاءت مخيبة، حيث خرج من الدور الاول وسط مستوى متواضع من دزيوبا الذي كان يعتمد عليه كثيرا في خط المقدمة، وقد دفع ثمن ذلك الغياب عن صفوف منتخب بلاده لمدة عامين.

وازداد وضع دزيوبا سوءا لان مدربه في زينيت سان بطرسبورغ لم يشركه اساسيا في الفريق قبل أشهر قليلة من بداية مونديال 2018 على الأرض الروسية، وكان اللاعب في حاجة للقيام بشيء ما لكي يضمن مركزا في تشكيلة المنتخب.

اتخذ قراراً جريئا بالانتقال إلى نادي ارسنال تولا في الدوري المحلي. كانت تلك خطوة ممتازة بالنظر إلى أنه خاض 10 مباريات في صفوف فريقه الجديد وسجل 6 أهداف. لفت انظار مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف الذي اشاد بادائه لا سيما، بانه كان يعاني من نقص في خط الهجوم حيث كان يخسر اللاعب تلو الآخر.

وعندما تعرّض أفضل هداف في الدوري الروسي، ألكسندر كوكورين للإصابة قبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال، قرّر تشيرتشيسوف استدعاء دزيوبا في اللحظة الأخيرة لمساندة فيدور سمولوف الذي كان المهاجم الروسي الصريح الوحيد.

استهل دزيوبا المباراة الافتتاحية لروسيا ضد السعودية على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، لكنه شارك في الشوط الثاني وسجّل هدفا بعد نزوله بدقيقتين، مفتتحا رصيده في أهم عرس كروي. شارك في المباراة الثانية ضد مصر وسجل هدفا رائعا ايضا.

لكن مسيرة دزيوبا شهدت مطبا جديدا عندما ظهر في مقطع فيديو جنسي "خادش للحياء"، تمّ تسريبه على شبكة الإنترنت في نوفمبر الماضي.

واعترف دزيوبا في فيديو نشره على صفحته في إنستاغرام "أنا غير كامل مثل أي شخص، أرتكب أخطاء، نحن جميعا نخطئ للأسف.. أنا المسؤول عما حصل، لا يمكنني إلا أن ألوم نفسي". وأضاف "ولكن في مثل هذه اللحظات، عندما يدير لك الجميع تقريبا ظهره بسرعة، فأنا ممتن لكل من ساندني في الأوقات الصعبة، حتى الغرباء دعموني، هناك الكثير منهم".

قام مدرب المنتخب الروسي وبعد انتشار الفيديو المذكور باستبعاد دزيوبا من قائمة المنتخب من أجل حمايته هو والفريق من السلبية والتوتر، ولمنح اللاعب الوقت الكافي لتخطي الأمر.

وأكد مدرب المنتخب الروسي أن الفيديو الذي يتم تداوله للاعب ليس له علاقة بالمنتخب من ناحية رياضية، مشددا في الوقت نفسه، على أن منتخب روسيا يجب عليه الاستعداد للمباريات المقبلة، دون تشتيت انتباهه بأشياء غريبة.