شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعجل الإسماعيلى لصرف مكافأة مباراتى المقاصة وأسوان للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على التحدث مع اللجنة الفنية بالنادى لإستعجال مجلس الادارة لصرف مكافأة مباراتى مصر المقاصة وأسوان ببطولة الدوري للاعبين لفرض مزيد من الاستقرار على جنبات الفريق، وكان مجلس الاسماعيلى قد قرر صرف رواتب العاملين بالنادى أمس الخميس، ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفاً من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على ستاد الاسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.