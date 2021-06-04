شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباريات الترجى مهمة نجوم الأهلى فى الإجازة بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى من لاعبيه خلال فترة الاجازة ضرورة مشاهدة مباريات الترجى التونسى ومراقبة أداء لاعبيه ضمن المقاطع التى منحها لهم محللو الاداء بالفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل تونس قبل ملاقاته يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ومنح موسيماني الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة ، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

وألزم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لاعبى فريقه بأداء بعض التدريبات الخفيفة فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الإجازة التى حصلوا عليها على أن يتم متابعتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيما يحضر المصابين للنادى يومياً لمتابعة برامجهم التأهيلية

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى تونس بطائرة خاصة، كما هو المتعارف قبل السفريات التي يخوضها الفريق الأحمر خارج الديار منذ بداية الموسم الحالي، لتجنيب اللاعبين مشقة السفر والإرهاق التي تصاحبهم بسبب طول رحلات السفر داخل قارة إفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في السفر إلى تونس قبل موعد المباراة بـ4 أو 5 أيام للتعود على الأجواء في تونس والتأقلم على حالة الطقس هناك قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لرغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب بالقاهرة يوم 26 يونيو.